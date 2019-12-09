Alex de Souza'nın Fenerbahçe hayali

Uzun bir aranın ardından İstanbul'a gelen Alex de Souza, basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe'yle ilgili gelen soruları yanıtlayan Brezilyalı efsane, bir gün sarı-lacivertli takımın teknik direktörü olmak istediğini söyledi.

İşte Alex'in sözleri:

"UMARIM F.BAHÇE'NİN BAŞINA GEÇERİM"

"Teknik direktör olmaya artık çok sıcağım. 'Fenerbahçe'ye ne zaman dönüyorsun?' diye sorarsanız, bunun yanıtını ben veremem. Ne zaman çağrılırsam gelirim. Kurslarıma devam edeceğim. 2021'de belgemi elime aldıktan sonra hayat neler getirecek göreceğiz. Umarım bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olurum."

"F.BAHÇE TAKDİR EDERSE BENİM İÇİN GURUR OLUR"

"Fenerbahçe'nin bir başkanı ve yönetimi var. Teknik direktörlük ve sahalara dönme fikri benim için sıcak. Bunun için bir süreç var. Benim istememle olmaz, Fenerbahçe'den bu takdir sunulursa benim için gurur olur."