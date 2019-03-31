Alex, Deivid ve Luciano Fenerbahçe'ye futbolcu bulacak

Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezon çalışmalarına şimdiden başladı.

Bu sezon fiyasko transferlere imza atan sarı-laciverliler önümzdeki yıllarda aynı pişmanlığı yaşamamak için işi sıkı tutuyor.

SCOUT'A ÖNEM VERİLECEK

Başkan Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal'la yaptığı görüşmeler sonrasında scout girişimlerine daha çok önem vermeye başladı. Dünyanın her yerinde futbolcu takibi yapacak olan Fenerbhçe, Brezilya'da bu görevi takımın tanıdık isimlerine verdi.

BREZİLYA'DA TANIDIK İSİMLER GÖREV YAPACAK

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza ile sık sık görüşen Ali Koç, Alex'ten Brezilya'daki futbolcuları takip etmesini istedi. Görevi kabul eden ekibinde Deivid ve Luciano da yer alıyor.

Son olarak FENER OL prejesinde konuşan Ali Koç, lige verilen arada Ersun Yanal ve yardımcılarının çok sayıda maç kaseti izlediğini, transfer araştırmaları yaptıklarını ve hem scout ekiplerinin dünya futbolunda izlemeler yaptığını hem de eski futbolcuları Alex, Deivid ve Luciano'nun Brezilya'da futbolcu taramasında bulunduklarını söylemişti.