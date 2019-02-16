Alex Fenerbahçe antrenmanını izledi

Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçı izlemek için geldiği Türkiye'de uzun yıllar formasını terlettiği eski kulübünü ziyaret eden Alex de Souza, Can Bartu Tesisleri'nde İdari Menajer Volkan Ballı, Sportif Direktör Damien Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal, teknik heyet, futbolcular ve tesis personeliyle bir araya geldi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Alex, bol bol sohbet edip hasret giderdi.

Uzun yıllar sonra Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne ayak basan Alex, ligde kötü günler geçiren ve 14. sırada yer alan sarı-lacivertli takımın akşam antrenmanını da izledi.

Sosyal medyada Alex'in çekilen fotoğraflarına yorum yapan sarı-lacivertli taraftarlar, "Hepsini toplasak bir sen etmez", "Koskoca Fener'i ne hale getirdiniz der gibi bakmamış mı?" şeklinde yorumlarda bulundu.

Mutluluğu gözlerinden okunan Alex için, ''Kaptan Fenerbahçe'yi çok özlemiş'' yorumları da yapıldı.