Alex Fener'e menajer olacak

Kısa bir süre önce Türkiye'ye gelen ve Kadıköy'de oynanan Atiker Konyaspor maçını tribünden takip eden Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, önümüzdeki dönemde sarı lacivertli kulüpte görev alacak.

SON ZİYARETTE KONUŞULDU

Bu önemli gelişmeyi Fenerbahçe'nin önde gelen isimlerinden Selim Soydan açıkladı. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Soydan, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe'nin Alex'e teşekkür etmesi gerekiyor. Çok yanlış ayrılmıştı. Ali Koç ve yönetim bu yanlışı düzeltti. Son ziyaretinde her şey halledildi. Alex ile Alexsiz yıllar arasında Fenerbahçe'de çok büyük farklar var. Neler yapmış, kaç gol atmış, kaç gol attırmış buna bakalım. Fenerbahçe tarihinin en önemli futbolcularından bir tanesi. İnşallah Alex'in yollayacağı bir kaç oyuncuyu Fenerbahçe transfer eder."





"TEK MENAJER OLACAK"

Soydan konuşmasına şöyle devam etti:

"Fenerbahçe'de tek menajer olacak isim Alex'tir. Tek başına sorumluluğu almalı. Futbol oynamış insanlar bu işi yapabilir. Bu iş sonradan kitaptanya da internetten öğrenilmez. Dünyada bunun çok örnekleri var. Bu son ziyarette bir söz verildi. 'Bize o kadar iyi hizmet ettin ki bu göreve layıksın' dendi. Alex, Fenerbahçe'de her göreve layıktır. Brezilya'dan çok önemli futbolcuları getirecek."