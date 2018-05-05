Alex Ferguson beyin kanaması geçirdi

Manchester United'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ferguson'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, 76 yaşındaki teknik adamın dinlenmeye ihtiyacı olduğu belirtildi.

"AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ"

Manchester United'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alex Ferguson bugün beyin kanaması geçirdi ve acil ameliyata alındı. Ameliyatı çok iyi geçti, ancak iyileşmesi için yoğun bir bakım süresine ihtiyacı var. Ailesinin bu konuda bir gizlilik isteği var."

26 YILDA 38 KUPALI KARİYER

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ı 26 yıl çalıştıran efsanevi teknik adam 2013 yılında emekli oldu.



Dünya futbolunda en iyi teknik direktörleri arasında yer alan 71 yaşındaki "Sir" unvanlı Alex Ferguson, "Kırmızı Şeytanlar"daki 26 yıllık menajerlik kariyerine 13'ü lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 38 kupa sığdırmayı başardı.