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Alex Ferguson, özel maç için ManU'nun başına geçecek

1999 Şampiyonar Ligi Finali'nin anısına oynanacak özel maçta, Manchester United'ı tekrardan efsane teknik direktör Alex Ferguson çalıştıracak

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Alex Ferguson, özel maç için ManU'nun başına geçecek

Goal'de yer alan habere göre Manchester United ve Bayern Münih, 1999 Şampiyonlar Ligi finalinde tarihe geçen bir maç oynamış; Kırmızı Şeytanlar uzatma dakikalarında bulduğu 2 gol ile 2-1'lik galibiyete uzanmıştı.

United aynı sezon Premier Lig ve FA Kupası'nda da zafere ulaşarak, tarihte üç kupayı aynı sezonda kazanan ilk İngiliz takımı olmuştu.

İki takımın efsane oyuncuları, hafızalardan silinmeyen maç ve Manchester United'ın "üçleme" yaptığı sezon anısına özel bir karşılaşma yapacak.Manchester ekibinin başında ise, bu başarının en önemli mimarı, efsane teknik direktör Sir Alex Ferguson yer alacak.

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