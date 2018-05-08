Alex Ferguson yoğun bakımdan çıktı

Manchester United’ın efsane çalıştırıcısı Sir Alex Ferguson, iki gün önce beyin kanaması teşhisi ile kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

Hemen ameliyat edilen Sir Alex Ferguson, o günden bu yana yoğun bakımda yatıyordu. Sir Alex Ferguson’un sağlık durumu ile ilgili hastaneden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, efsane futbol adamının arkadaşları müjdeyi verdi.

SAĞLIK DURUMUNU SORDU

Sir Alex Ferguson’un ameliyatının başarılı geçtiğini belirten yakın arkadaşları, İngiliz The Sun’a yaptıkları açıklamada “Artık yoğun bakımdan da çıktı. Uyandı ve konuşmaya başladı. Hatta sağlık durumunu sordu” dediler.

Manchester United’ın başındayken 13 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan ve kırılamaz bir rekora imza atan Sir Alex Ferguson’un sağlık durumunun iyi olduğu ile ilgili ailesinde ya da hastaneden teyit gelmedi.