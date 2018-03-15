Alex: G.Saraylılar hep baskıyı hisseder

Spor Toto Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de oynanacak dev mücadele öncesi değerlendirmelerde bulunan Alex de Souza, sarı-kırmızılı futbolcuların Kadıköy'deki maçlardan önce strese girdiğini söyledi.

ALEX: NESİLDEN NESİLE ANLATILIR

Alex, “Oyuncular gelse de farklı isimler olsa da tarih vardır, yaşanmışlık vardır. Tarih anlatılır. G.Saraylılar geçmiş dönemden gelmiş skorların ağırlığını hisseder. Kulaklarının arkasında birileri hep “Kadıköy’e gidiyoruz” der. Yaşananlar soyunma odasında hatırlanır, nesilden nesile anlatılır" dedi.

HAGİ: BASKI HİSSEDERDİK

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Hagi ise yıllar önce verdiği röportajda baskı hissettiklerini itiraf etmişti.

Hagi, "O dönemde Fenerbahçe’ye karşı oynadığım maçların tamamında baskı hissediyorduk. Ankara’da oynanan bir kupa maçı var, unutamam. 3-0, 4-0 gibi bir skorla aldık. Benim için unutulmayan maçlardan biri de, Rüştü’ye penaltı ile gol attığım maçlardan biridir. Benim için unutulmayan maçlardan biri de odur. Frikikten attığm bir gol de vardı, onu da unutamam. Ben golcü bir oyuncu olduğum için birçok maç var unutamadığım" şeklinde konuşmuştu.