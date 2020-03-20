Alex heykeline maske taktılar

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle vatandaşlar dışarıda maske ve eldivenlerle dolaşırken, Fenerbahçeli taraftarlar efsane isim Alex de Souza'nın heykelini de korumaya aldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Brezilyalı efsanenin Kadıköy'de bulunan heykeline maske ve eldiven giydirdi.

ALEX, TEŞEKKÜR ETTİ

Kişisel Instagram hesabında heykelin maske ve eldivenli görselini paylaşan Alex de Souza, "Teşekkür ederim" notunu düştü.

TEPKİLER DE VAR

Bazı taraftarlar ise durumun çok ciddi olduğunu ve espri malzemesi yapılmaması gerektiğini yazdı.