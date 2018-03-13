Alex İstanbul'a geldi

Sao Paulo'dan kalkan uçak ile Türkiye'ye gelen Alex, saat 23:00 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Havalimanı çalışanları ile fotoğraf çektirdikten sonra ayrılan Alex de Souza, eşyalarını alarak konaklayacağı otele geçti.

Alex De Souza İstanbul’da VİDEO



FENERBAHÇE MAÇINI İZLEYECEK

Alex de Souza, yarın Emaar Square Mall Alışveriş Merkezi'nde bulunan D&R mağazasında sevenleriyle buluşacak.

Brezilyalı yıldızın cuma günü ise Fenerbahçe'nin CSKA Moskova ile karşılaşacağı THY Avrupa Ligi mücadelesini Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda takip etmesi bekleniyor.