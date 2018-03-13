Alex, İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe formasını 8 yıl giyen Alex de Souza, yarın D&R Emaar Square Mall alış veriş merkezinde sevenleriyle buluşacak. 17.00'deki imza günü öncesi Alex de Souza basın mensuplarıyla bir araya gelerek kısa bir söyleşi yapacak.

Taraftarlarla hasret giderecek olan Brezılyalı yıldız, cuma akşamı Fenerbahçe'nin CSKA ile oynayacağı THY Euroleague maçında da yer alacak.

"FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ BAŞKADIR"

Alex, forma giydiği yıllarda çok defa karşılaştığı Galatasaray derbisini bu kez tribünden izleyecek.

Alex, sosyal medya hesaplarından da Galatasaray'a attığı golleri paylaştı ve "Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin olduğu haftanın güzelliği başkadır" ifadelerini kullandı.