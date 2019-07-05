Alex Morgan: Gol sevincimde saldırganlık yok

FIFA Kadınlar Dünya Kupası yarı final maçında ABD, İngiltere'yi 2-1 yenerek finale yükseldi. Mücadeleye damga vuran olay ise ABD'li yıldız futbolcu Alex Morgan'ın gol sevinci oldu.

"ERKEKLERE GÜLÜP GEÇİYORSUNUZ"

Karşılaşmanın 31. dakikasında attığı kafa golüyle İngiltere ağlarını sarsan Alex Morgan, saha kenarına gelerek çay içiyormuş gibi hareket yapmıştı. Bu gol sevinci iki ülke arasında krize neden oldu.

Bazı İngilizler bu sevincin Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığını kazanmadan önceki kıvılcımlardan biri olan, "Boston Çay Partisi'ne (Amerika'daki kolonistlerin Büyük Britanya'dan gelen yüksek vergili çayı ve Büyük Britanya'yı protesto etmek için 16 Aralık 1773'te Boston Limanı'nda İngiliz gemilerindeki tonlarca çayı Kızılderili kılığına girerek denize dökme eylemi)" gönderme olduğu gerekçesiyle Morgan'ı eleştirdi.

Alex Morgan'ın gol sevinci İngiltere'de olay oldu - VİDEO

Alex Morgan ise kendini savundu ve yaptığının basit bir sevinç olduğunu belirterek şöyle konuştu: ''Benim yaptığım gol sevincinde hiçbir saldırganlık yok. Bu sadece bir çay. Bence kadın sporunda çifte standart var. Erkek sporcular da büyük maçlarda değişik gol sevinçleri yapıyor. Hatta bazıları cinsel organıyla bile seviniyor. Onlara sadece gülüp geçiyorsunuz"

BOSTON ÇAY PARTİSİ NEDİR?

Boston Çay Partisi (Boston Tea Party), Amerika'daki 13 koloninin bağımsızlık mücadelesi sırasında vergilerden bunalan yerli halkın, Büyük Britanya'dan gelen yüksek vergili çayı ve Büyük Britanya'yı protesto etmek için Boston limanına yanaşan İngiliz Gemilerine girip tonlarca çayı denize döktükleri eylemdir.

Bu eylem Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın en ateşleyici eylemlerinden birisidir. 28 Kasım 1773’de Hindistan’dan, İngiliz gemileri Boston limanına çay getiriyordu. Geminin limana yanaştığını fark eden halk, çaya getirilen vergi artışına tepki olarak Boston limanına akın ettiler. Gelen gemiler valinin izni olmadan ne boşaltılabiliyor ne de geri çıkış yapabiliyorlardı. Bunun üzerine koloniciler harekete geçtiler. 100 kişi kılık değiştirerek gemide bulunan bütün çayı denize döktüler. Bu hareketin lideri Samuel Adams’dı.





Limanın yüzeyi çayla kaplanmıştı ve bu olay diğer gün İngiltere hükümeti tarafından büyük tepkiyle karşılandı. 16 Aralık 1773 tarihinde gerçekleşen bu olaya “ Boston Tea Party” (Boston çay partisi) adı verilmiştir. Olayın ardından İngiliz hükümeti, limana girişleri yasakladı ve hiçbir gemi ve insanın yaklaşmaması emretti. Bunu üzerine Boston halkı bu karara çok büyük bir tepki verdi. Başında Jefferson’un bulunduğu bir grup kişi tören yapmaya karar verdiler. İngiliz hükümetinin buna karşı çıkmasıyla birlikte Jefferson’da dahil olduğu 89 kişi, hükümeti protesto ettiler.