Alex Morgan: Tecavüz davasında gizlenmiş çok kanıt var

Sports Illustrated dergisine röportaj veren Morgan, Ronaldo'nun davada bir şeyler saklamış olabileceğini belirtti.

''BENCE GİZLENMİŞ ÇOK KANIT VAR''

Alex Morgan, Portekizli futbolcunun davası hakkında ''Günümüzde kadınların konuşmalarını dinlemek önemli. Herkes, bu olayda kimin haklı olduğunu merak ediyor. Ama Ronaldo'nun hikayesine baktığımızda bence gizlenmiş çok kanıt var. Sonuçta para, bazı şeyleri saklayabiliyor.'' sözlerini kullandı.

"FUTBOLU FARKLI, KİŞİLİĞİ FARKLI"

ABD ile Kadınlar Dünya Kupası sevinci yaşayan Morgan, ''Kadınları kolayca yaralanabileceği pozisyonlarda korumak çok önemlidir. Ronaldo, dünyanın en iyi futbolcusu değildir demiyorum. Bunun futboluyla bir ilgisi yok. Spor için yaptıkları farklı, kişiliği ile yaptıkları farklıdır.'' şeklinde konuştu.

MILANO'DA BULUŞACAKLAR

Öte yandan Alex Morgan ile Cristiano Ronaldo, 23 Eylül tarihinde Milano'da düzenlenecek FIFA The Best ödül töreninde dünyanın en iyi futbolcusu adaylığında yarışacaklar.