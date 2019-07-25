Alex Morgan'dan Ronaldo'ya yolsuzluk göndermesi

Amerikalı kadın futbolcu Alex Morgan, İspanya'da vergi kaçırmak suçundan hakim karşısına çıkan, yolsuzlukla suçlanan Ronaldo hakkında iğneleyici bir mesaj yayınladı.
Alex Morgan, Vice üzerinde çıkan, "Ronaldo yolsuzlukta sporun simgesidir" başlıklı haberi sosyal medya hesabından; "İşte bu harika bir gazetecilik" notuyla paylaştı.
VİCE'IN HABERİNİ PAYLAŞTI
Son olarak 2009 yılında Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan Cristiano Ronaldo'nun davası düşmüştü.
Las Vegas savcılığı tecavüz iddiasıyla suçlanan Ronaldo'nun "iddiaların makul şüpheden ileriye geçmemesi" sebebiyle ceza almayacağını açıklamıştı. 34 yaşındaki Kathryn Mayorga, Real Madrid'in eski oyuncusunun 2009 yılında Las Vegas'ta bir otelde kendisine tecavüz ettiğini iddia etmiş, Ronaldo ise bu iddiaları reddetmişti.