ABD-İngiltere karşılaşmasının yankıları sürüyor...

Mücadelenin 31. dakikada attığı kafa golüyle İngiltere ağlarını sarsan Alex Morgan, saha kenarına gelerek çay içiyormuş gibi hareket yapmıştı.

Bazı İngilizler bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığını kazanmadan önceki kıvılcımlardan biri olan "Boston Çay Partisi'ne (Amerika'daki kolonistlerin Büyük Britanya'dan gelen yüksek vergili çayı ve Büyük Britanya'yı protesto etmek için 16 Aralık 1773'te Boston Limanı'nda İngiliz gemilerindeki tonlarca çayı Kızılderili kılığına girerek denize dökme eylemi)" gönderme olduğu gerekçesiyle Morgan'ı eleştirdi.

Alex Morgan'ın gol sevinci İngiltere'de olay oldu VİDEO



BOSTON ÇAY PARTİSİ NEDİR?

Boston Çay Partisi (Boston Tea Party), Amerika'daki 13 koloninin bağımsızlık mücadelesi sırasında vergilerden bunalan yerli halkın, Büyük Britanya'dan gelen yüksek vergili çayı ve Büyük Britanya'yı protesto etmek için Boston limanına yanaşan İngiliz Gemilerine girip tonlarca çayı denize döktükleri eylemdir.





Bu eylem Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın en ateşleyici eylemlerinden birisidir. 28 Kasım 1773’de Hindistan’dan, İngiliz gemileri Boston limanına çay getiriyordu. Geminin limana yanaştığını fark eden halk, çaya getirilen vergi artışına tepki olarak Boston limanına akın ettiler. Gelen gemiler valinin izni olmadan ne boşaltılabiliyor ne de geri çıkış yapabiliyorlardı. Bunun üzerine koloniciler harekete geçtiler. 100 kişi kılık değiştirerek gemide bulunan bütün çayı denize döktüler. Bu hareketin lideri Samuel Adams’dı. Limanın yüzeyi çayla kaplanmıştı ve bu olay diğer gün İngiltere hükümeti tarafından büyük tepkiyle karşılandı. 16 Aralık 1773 tarihinde gerçekleşen bu olaya “ Boston Tea Party” (Boston çay partisi) adı verilmiştir. Olayın ardından İngiliz hükümeti, limana girişleri yasakladı ve hiçbir gemi ve insanın yaklaşmaması emretti. Bunu üzerine Boston halkı bu karara çok büyük bir tepki verdi. Başında Jefferson’un bulunduğu bir grup kişi tören yapmaya karar verdiler. İngiliz hükümetinin buna karşı çıkmasıyla birlikte Jefferson’da dahil olduğu 89 kişi, hükümeti protesto ettiler.





İNGİLİZ FUTBOLCU: SAYGISIZCA

Maçı beIN Sports için yorumlayan Juventus kadın futbol takımının İngiliz oyuncusu Lianne Sanderson Alex Morgan'ın sevincini eleştirdi ve "Saygısızca" ifadelerini kullandı.

Her oyuncunun attığı gole sevinebileceğini kaydeden Sanderson, "Rakip takıma saygılı olmak zorunda. Bunu büyük bir saygısızlık olarak görüyorum. Rencide edici, alay içeren sevinçler hoş değil" diye konuştu.

"BU HAREKET SAVAŞ İLANI"

ITV televizyonunda sabah programı yapan Piers Morgan hareketi 'savaş ilanı' olarak nitelendirirken; New York Post'un "Çay Partisi" manşetini sosyal medyadan paylaştı ve "Bu benim Amerika sevgimi sorgulamama neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkan adaylarından ve dışışleri başkanlarından Hillary Clinton ise Morgan'a destek çıktı. Clinton sosyal medya hesabından "O çayı hak ettiğiniz için tebrikler… Finale” diye yazdı.

ALEX MORGAN: ÇAY PARTİSİ

Gol attığı günde 30. yaş gününü de kutlayan Alex Morgan ise maçla ilgili olarak paylaştığı mesajda, "Bu takım özel. Doğum günü mesajları, stadyumu salladığınız, bize inandığımız için teşekkürler. Ve bu bir çay partisi" ifadelerini kullandı.

Fox Soccer ise Boston Çay Partisi'ne direkT vurgu yaptı ve isyanın illustrasyonunu kullanırken, "Sadece başka bir çay partisi" diye yazdı.