Alex Poythress Galatasaray'da

Bu sezon Basketbol Süper Lig'de ve EuroCup'ta başarılı bir sezon geçiren Galatasaray, kadrosunda beklenmedik bir değişime gitmek zorunda kaldı.

Marko Arapovic'in sakatlığı sonrası kadroya dahil edilen Ben Moore, büyük babasının vefatı sonrasında ülkesi ABD'ye gitmek istedi.

Bunun üzerinde yeni bir forvet arayışına giren sarı kırmızılılar, Alex Poythtress ile sezon sonuna dek anlaşma imzaladı.

26 yaşındaki 2.06'lık oyuncu, en son Çin'de forma giymişti. NBA'de 52 maça çıkan Kentucky çıkışlı forvet, Philadelhia 76ers, Indiana Pacers ve Atlanta Hawks'ta mücadele etti. NBA'de 3.8 sayı 2.3 ribaund 0.5 asist ortalaması olan Poythress, NBA G-Lig'de ise 2017 yılında en iyi ikinci takıma seçildi.