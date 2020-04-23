Alex: Teklifler vardı ama Fenerbahçe'yi bırakmadım

Alex de Souza, Türkiye'de oynanan derbilerden ve Fenerbahçe forması giyerken aldığı transfer tekliflerinden bahsetti.

İşte Alex'in sözleri:

"TÜRKİYE'DE GERÇEKTEN BÜYÜK 3 TAKIM VAR"

"Türkiye'de derbiler oynanırken, hayat normal ilerlemiyor. Fenerbahçe - Galatasaray maçında, ülke durur. Türkiye'de gerçekten büyük 3 takım var, Brezilya'da ise 10 tane diyebiliriz, başka ülkelerde 12-14 de olabiliyor. Bu yüzden Türkiye'de gerilim daha çok büyüyor.

"FENERBAHÇE'Yİ BIRAKMADIM"

Fenerbahçe'ye transfer olduğumda, İspanya'dan da teklif vardı ancak Türkiye'yi seçtim. Türkiye'de oynadığım dönemde de İtalya, İngiltere ve Almanya'dan teklifler geldi ama Fenerbahçe'yi bırakmadım. İşler benim için iyi gidiyordu. Türkiye'ye gittiğimde 27 yaşındaydım ve Parma ile tecrübem çok iyi değildi, işin nasıl gelişeceğini de bilmiyordum. Bu yüzden 9 yıl boyunca Fenerbahçe'de kaldım."