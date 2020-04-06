Alex teknik direktörlüğe ilk adımını attı

2015 yılında aktif futbol hayatını noktalayan Alex de Souza'nın teknik direktörlük için ne zaman adım atacağı merak ediliyordu.
Fenerbahçeli taraftarların ilerleyen yıllarda takımın başında görmek istediği efsane isimden beklenen hareket geldi.
ARALIK AYINDA LİSANSINI ALACAK
Antrenörlük eğitime başlayan Alex'in lisansını aralık ayında alacağı öğrenildi.
8 yıl boyunca oynadığı futbolla taraftarların gönlünde taht kuran 42 yaşındaki futbol adamının en büyük hedefi, sarı-lacivertli kulübe bir gün teknik direktör olarak geri dönmek.