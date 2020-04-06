1 Alex teknik direktörlüğe ilk adımını attı Antrenörlük eğitimine başlayan Alex de Souza'nın lisansını aralık ayında alacağı öğrenildi.

2 Mehmet Demirkol: Şenol Güneş maaş almamalı Mehmet Demirkol, 'Milli takım teknik direktörü maaşında indirime gidecek' şeklinde çıkan haberler hakkında konuştu. Demirkol, "Alma kardeşim bir sene de. Seneye yeniden oturur konuşursun" dedi.

3 Selçuk antrenör ekibine katılacak Sezon sonunda jübile yapacak olan Selçuk İnan'ın, Galatasaray'da kalmaya devam edeceği öğrenildi. İnan, Terim'in yardımcılığını yapacak.

4 Sabri Sarıoğlu üçüncü kez baba oluyor Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla hamile olduğunu duyurdu.

5 Deniz Türüç'ten Belhanda'ya gönderme Instagram üzerinden canlı yayın yapan Deniz Türüç, Belhanda'yla ilgili gelen bir soruyu okudu. Türüç, "Herkes hak ettiğini alır" dedi.

6 Arda Turan: G.Saray'ı tribünden desteklerim Galatasaray'a transfer olma hayalinin devam ettiğini söyleyen Arda Turan, kendisini almamaları durumunda sarı-kırmızılı takımı tribünden destekleyeceğini söyledi.

7 Abdurrahim Albayrak'tan, korona sonrası ilk fotoğraf Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, koronavirüs tedavisi sürerken ilk kez fotoğraf paylaştı.

8 Mariano, yeni sözleşme önerilmezse Brezilya'ya dönecek Galatasaray ile sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek olan Brezilyalı oyuncu Mariano ile ülkesinin ekiplerinden Atletico Mineiro'nun ilgilendiği öğrenildi.

9 Kyle Walker karantina günlerinde seks partisi düzenledi Manchester City forması giyen Kyle Walker'ın, vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapmadan bir gün önce, arkadaşıyla beraber seks partisi düzenlediği öğrenildi.