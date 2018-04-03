Alex: Teknik direktörlük için 3 yılım daha var

Altınordu Kulübü Başkanı Mehmet Seyit Özkan, U12 Cup etkinlikleri kapsamında Türkiye'ye gelen eski Fenerbahçeli Alex de Souza hakkında flaş açıklamalar yaptı.

Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı Programında Özgür Sancar'a konuşan Özkan'ın sözleri:

3 YILIM DAHA VAR

"Alex'e sayın başkanın sözlerini sordum yani antrenörlük konusunu sordum. Alex İngilizce biliyor. Tabii yanımızda Samet var Umut var Portekizce de konuşuluyor. "

"Alex'e 'Artık bir takımda başlarsın değil mi?' dedim. Yok dedi ben önce altyapıda emek vereceğim daha 3 yılım var dedi."

ÇOCUKLARIMI BÜYÜTÜP ÖYLE GİRERİM BU İŞE

"Türkiye'den ayrılık ani oldu, çocuklar Brezilya'ya dönünce adaptasyon süresi oldu. Aileme çok değer veriyorum. Çocuklarımı büyütüp öyle girerim bu işlere ifadelerini kullandı. Alex gibi isimler buralara kolay gelmiyor. Çoklu düşünen, iletişimi çok iyi olan farklı adamlar bunlar."