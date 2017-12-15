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Alex Telles: Amacımız hep daha çok gol atmak

Porto'nun Brezilyalı sol beki Alex Telles, son haftalardaki formları hakkında açıklamalarda bulundu.

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Alex Telles: Amacımız hep daha çok gol atmak

Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles, bu sezon Porto'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

22 maçta 9 asist üreterek takımına önemli katkıda bulunan Telles, Portekiz Kupası'nda 4-0 yendikleri Guimaraes maçının ardından konuştu.

DAHA FAZLA GOL ATMAYA ÇALIŞIYORUZ

Başarılarını daha fazla gol atmaya borçlu olduklarını belirten Telles, ''Her zaman daha fazla gol atmaya bakıyoruz. Daha fazla gol atmamız, bizi zafere taşıyor. Bir bek oyuncusu olarak önceliğim defans yapmak ancak takımıma gol katkısı verdiğimde mutlu oluyorum'' diye konuştu.

0-0 biten Benfica maçı haricinde Porto, oynadığı son 3 maçta 14 gol kaydetme başarısı gösterdi.

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