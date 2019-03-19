Alex Telles, İtalya'dan cevap bekliyor

Brezilya vatandaşı olan ancak İtalya pasaportu bulunan Alex Telles, Milli Takım tercihi hakkında konuştu.

Porto'da oynayan Galatasaray'ın eski futbolcusu, Brezilya'da herhangi bir milli takım kategorisinde oynamadığı için İtalya'da oynayabilir. Konu hakkında konuşan Telles, İtalya'dan teklif gelmesi halinde bunu düşüneceğini söyledi.

Porto'nun 26 yaşındaki sol beki ''İtalya'dan teklif beklemediğimi söylesem yalan olur. Bugüne kadar bu olabilirdi ama teklif gelmedi. Benim de Brezilya'da oynama hayalim devam ediyor. Bunun için çok çalıştım.'' sözlerini kullandı.

Brezilya'da oynama durumu hakkında konuşan Telles, ''En iyi dönemimi yaşıyorum ama benim pozisyonumda çok iyi oyuncular var. Öncelikle Marcelo oynuyor. Filipe Luis, Alex Sandro var. Bunlar çok değerli oyuncular.'' dedi.