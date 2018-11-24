Alex Telles: Oynadığım en iyi oyuncu Drogba

Portekiz ekibi Porto'da forma giyen Galatasaray'ın eski oyuncusu Alex Telles, Brezilya basınına konuştu.

Yetenekli sol bek, oynadığı en iyi takım ve oyuncuyu, verdiği röportajda açıkladı.

DROGBA ÇOK FARKLI BİR OYUNCUYDU

Brezilyalı futbolcu, ''Birçok oyuncuyla beraber oynadım ama Drogba çok farklıydı. Onu sadece televizyonda veya PlayStation'da görüyordum. Beraber aynı takımda oynama şansı yakaladım ve hayallerim gerçek oldu.'' sözlerini kullandı.

EN İYİ TAKIM PORTO

Oynadığı en iyi takımın ise Porto olduğunu söyleyen Alex Telles, ''Porto ile şampiyon olduğumuzdaki kadro, beraber oynadığım en iyi kadroydu. Çok özel ve güçlü bir kadro ile şampiyon olduk. Bu kadroyu her zaman hatırlayacağım.'' diye konuştu.

PORTO TARAFTARINI SEÇERİM

En iyi taraftar hakkında da konuşan Brezilyalı futbolcu, ''Porto, Inter ve Galatasaray'da oynadım. Hepsinin taraftarları çok özeldi. Bu 3 kulübün de özel bir tarihi var. Taraftarları takımlarına çok bağlı. Ama ben Porto taraftarlarını seçerim. Takımlarına inanılmaz tutkulular. Sahada resmen bir futbolcu gibiler. Bu takımın bir futbolcusu olmaktan gurur duyuyorum.'' dedi.