Alex Telles sakatlandı

Galatasaray'ın eski futbolcularından Alex Telles, Portekiz Premier Ligi'nin 27. haftasında Porto'nun Braga'yı 3-2 yendiği maçın 69. dakikasında büyük bir şanssızlık yaşadı.

Alex Telles penaltı atarken sakatlandı - VİDEO

PENALTI ATTI SAKATLANDI

Penaltı kullanmak için topun başına gelen 26 yaşındaki yıldız isim, takımına eşitliği getiren golü kaydetse de vuruşun hemen ardından sakatlandı.

SEZONU KAPATTI

Acı içinde sağ kalçasını tutan Brezilyalı sol bek, gol sevincini bile yaşayamadan kendisini yere bıraktı .Portekiz basını, eski Galatasaraylı'nın sezonu kapattığını, geri dönüşünün 6 ayı bulabileceğini iddia ediyor.

GALATASARAY TRANSFERİNDE PAY SAHİBİ

Atletico Madrid'e transferi gündemde olan Telles'in 40 milyon euro'ya satılacağı ve Galatasaray'ın kasasına da Porto'nun elde edeceği kârın %10'u olan 3 milyon 350 bin euro'nun gireceği konuşuluyordu. Ancak futbolcunun sezonu kapatması transferi olumsuz etkileyecek gibi görünüyor.