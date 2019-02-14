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Alex yeniden Kadıköy'e geliyor

Fenerbahçe hafta sonu Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor'la karşılaşacak. Maçı Alex de Souza da tribünden izleyecek.

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Sarı-lacivertli ekipten olaylı bir şekilde ayrılan Alex, 1 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da. Brezilyalı yıldız Kadıköy'de oynanacak Konyaspor maçını izleyecek.

DİKKAT ÇEKEN KOCAMAN-ALEX DETAYI

Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde deneyimli hocayla ters düşen ve sarı-lacivertli ekipten ayrılan Alex, yeniden Kadıköy'e geliyor. Üstelik Fenerbahçe'nin rakibi Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor.

Alex de Souza'nın Kadıköy'e gelmek için bu maçı seçmesi ise manidar bulundu. Brezilyalı futbolcu mücadeleyi Başkan Ali Koç'un locasında izleyecek.

Alex geçen yıl mart ayında yine İstanbul'a gelmiş ve Kadıköy'de Sadettin Saran'ın locasında maç izlemişti.

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