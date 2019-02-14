Mustafa Cengiz: F.Bahçe bizi 50 milyon TL'den kurtardı

Yusuf Namoğlu neden istifa ettiğini anlattı

Fatih Terim, yarın oynayacakları Benfica maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Terim, "Onları elersek UEFA şampiyonluğundan daha net bahsedebiliriz" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile Real Madrid arasında oynanan maçta atılan bir gol VAR tarafından geçersiz sayıldı.

Şampiyonlar Ligi'nin VAR tarafından iptal edilen ilk golü

Gelecek sezondan itibaren ekonomik olarak küçüleceklerini açıklayan Fikret Orman, yeni yapılacak kontratlarda tüm bonusları kaldıracak.

Zenit karşısında galibiyeti getiren golü atan Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu Slimani, "Bir gol attım diye kahraman olmadım" dedi.

1 Şampiyonlar Ligi'nin VAR tarafından iptal edilen ilk golü Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile Real Madrid arasında oynanan maçta atılan bir gol VAR tarafından geçersiz sayıldı.

2 Galatasaray-Benfica maçı muhtemel 11'leri UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Portekiz ekibi Benfica'yı konuk edecek.

3 Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Son 16 turu ilk maçlarında Real Madrid, deplasmanda Ajax'ı 2-1, Tottenham da sahasında Borussia Dortmund'u 3-0 mağlup etti

4 Beşiktaş'ta yeni sözleşme dönemi Gelecek sezondan itibaren ekonomik olarak küçüleceklerini açıklayan Fikret Orman, yeni yapılacak kontratlarda tüm bonusları kaldıracak.

5 Slimani: Kahraman değilim Zenit karşısında galibiyeti getiren golü atan Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu Slimani, "Bir gol attım diye kahraman olmadım" dedi.

6 Cardozo'nun orta sahadan attığı nefis gol Paraguay ekibi Libertad'da oynayan Trabzonspor'un eski golcüsü Oscar Cardozo 55 metreden mükemmel bir gol attı.

7 Alex yeniden Kadıköy'e geliyor Fenerbahçe hafta sonu Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor'la karşılaşacak. Maçı Alex de Souza da tribünden izleyecek.