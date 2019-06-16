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Alexander Barboza Yeni Malatyaspor'da

Yeni Malatyaspor, River Plate’in stoperi Alexander Barboza ile anlaşmaya vardı.

| İHA
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Alexander Barboza Yeni Malatyaspor'da

Sergen Yalçın’ı teknik direktörlüğe getiren E.Y. Malatyaspor, ilk transferini yaptı.

Sarı-kırmızılılar, River Plate forması giyen Alexander Barboza ile anlaştı.

Başarılı stoper de arkadaşlarıyla gittiği halı saha maçında Evkur Yeni Malatyaspor’un formasını giyerek sarı-kırmızılı camiaya selam gönderdi.

1.93’lük dev stoperin hafta içi İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bu sezon 24 maça çıkan Barboza, takımına 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

24 yaşındaki futbolcunun River Plate ile olan sözleşmesi de önümüzdeki günlerde sona erecek.

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