Alexander Barboza Yeni Malatyaspor'da

Sergen Yalçın’ı teknik direktörlüğe getiren E.Y. Malatyaspor, ilk transferini yaptı.
Sarı-kırmızılılar, River Plate forması giyen Alexander Barboza ile anlaştı.
Başarılı stoper de arkadaşlarıyla gittiği halı saha maçında Evkur Yeni Malatyaspor’un formasını giyerek sarı-kırmızılı camiaya selam gönderdi.
1.93’lük dev stoperin hafta içi İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bu sezon 24 maça çıkan Barboza, takımına 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
24 yaşındaki futbolcunun River Plate ile olan sözleşmesi de önümüzdeki günlerde sona erecek.