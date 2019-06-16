Alexander Barboza Yeni Malatyaspor'da

Real Madrdid'in İspanyol futbolcusu Sergio Ramos, üç çocuğunun annesi Pilar Rubio ile dünya evine girdi.

Rıza Çalımbay ile Leyla Çalımbay çiftinin 34 yıllık evliliği sona erdi. Çalımbay, eşinin futbolu çok sevdiği için kendisine zaman ayıramadığını ve bu yüzden boşandıklarını söyledi.

Yıllar sonra yeniden Fenerbahçe'ye dönen Emre Belözoğlu, bu sezon mutlu sona ulaşarak Galatasaray'ın serisini bitireceklerini iddia etti.

Aziz Yıldırım, sürekli olarak geçmiş yönetimi eleştiren Ali Koç'a bir mektup yazdı. Yıldırım'ın "F.Bahçe’nin borcu 375 milyon euro, neden yüksek söylüyorsun?" diyerek serzenişte bulunduğu öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, Arsenal ile yollarını ayıran Danny Welbeck'in peşine düştü.

1 Rıza Çalımbay boşandı Rıza Çalımbay ile Leyla Çalımbay çiftinin 34 yıllık evliliği sona erdi. Çalımbay, eşinin futbolu çok sevdiği için kendisine zaman ayıramadığını ve bu yüzden boşandıklarını söyledi.

2 Arjantin Copa America'da Kolombiya'ya boyun eğdi Brezilya'da düzenlenen Copa America turnuvasında B grubunda Kolombiya, Messi'li Arjantin'i 2-0 yendi.

3 Sophia Thomalla: Karius 1 yıl daha Beşiktaş'ta Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Alman file bekçisinin Beşiktaş'tan ayrılmayacağını açıkladı. Thomalla, Türkçe dersleri aldıklarını da söyledi.

4 Diagne Galatasaray yazısını kaldırdı Sarı-kırmızılı takımın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Instagram hesabındaki Galatasaray yazısını sildi. 27 yaşındaki futbolcunun Al Shabab takımına transfer olması bekleniyor.

5 Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a mektup Aziz Yıldırım, sürekli olarak geçmiş yönetimi eleştiren Ali Koç'a bir mektup yazdı. Yıldırım'ın "F.Bahçe’nin borcu 375 milyon euro, neden yüksek söylüyorsun?" diyerek serzenişte bulunduğu öğrenildi.

6 Conte Kolarov ve Moses'ın peşinde İnter'in yeni teknik direktörü Conte, F.Bahçe'nin gündeminde yer alan Romalı Kolarov ile Victor Moses’ın transfer edilmesini istedi.

7 Arsenal, Mesut Özil'i gönderiyor Arsenal, yeni sezonda Mesut Özil'i kadroda düşünmüyor. Yıllardır yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'de görmek isteyen sarı-lacivertli taraftarlar ise photoshop'la formayı giydirdi.

8 Emre Belözoğlu: Şampiyon olacağız Yıllar sonra yeniden Fenerbahçe'ye dönen Emre Belözoğlu, bu sezon mutlu sona ulaşarak Galatasaray'ın serisini bitireceklerini iddia etti.

9 Fatih Terim, Welbeck'in alınmasını istiyor Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, Arsenal ile yollarını ayıran Danny Welbeck'in peşine düştü.