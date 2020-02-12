Ensonhaber.com'a dön

Alexander Sörloth PFDK'ya sevk edildi

Trabzonspor'da kırmızı kart gören Alexander Sörloth, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

| Haber Merkezi
Alexander Sörloth PFDK'ya sevk edildi
Yorum Yap

Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Alexander Sörloth'un, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından "kural dışı hareket" nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi. 

TFF'yen yapılan açıklamada, "TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ALEXANDER SORLOTH'un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

43. MADDE NE DİYOR?

Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesinde, "Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir." ifadeleri yer alıyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM