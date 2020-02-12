Galatasaraylı Martin Linnes, Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu. Norveçli oyuncu, "Üst üste alınan galibiyetlerle takımda iyi bir hava oluştu. Fenerbahçe deplasmanına bu havayla gideceğiz" dedi.

FIFA, VAR sisteminde yaşanan sorunları yapay zeka teknolojisiyle ortadan kaldırmayı planlıyor. Yeni uygulamanın kabul edilmesi durumunda ofsayt çizgisinin konumlandırılması, yapay zeka ile yapılacak.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, tesislerdeki katı kuralları esnetti. Tecrübeli hoca, futbolculara "ne yapmanız gerektiğinizi biliyorsunuz, mücadele edin ve formayı alın" mesajını verdi.

Sergen Yalçın: Sahada olmak için iyi çalışın

TFF, MHK ve Kulüpler Birliği'nin dün Riva'da yaptığı toplantıda alınan karara göre, gelecek sezondan itibaren Türkiye Kupası'nda ve ligde görülen kartlar birbirini bağlamayacak.

1 Alexander Sörloth PFDK'ya sevk edildi Trabzonspor'da kırmızı kart gören Alexander Sörloth, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

2 TFF, sarı kart cezası kuralında değişikliğe gidiyor TFF, MHK ve Kulüpler Birliği'nin dün Riva'da yaptığı toplantıda alınan karara göre, gelecek sezondan itibaren Türkiye Kupası'nda ve ligde görülen kartlar birbirini bağlamayacak.

3 Alex ile Hürriyet Gücer arasında gülümseten konuşma Eski futbolcu Hürriyet Gücer’in, Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza’nın Kadıköy'deki heykelinin önünde poz verdiği fotoğraf, sosyal medyada beğeni topladı.

4 Sergen Yalçın: Sahada olmak için iyi çalışın Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, tesislerdeki katı kuralları esnetti. Tecrübeli hoca, futbolculara "ne yapmanız gerektiğinizi biliyorsunuz, mücadele edin ve formayı alın" mesajını verdi.

5 FIFA, Var sisteminde yapay zeka teknolojisi uygulayacak FIFA, VAR sisteminde yaşanan sorunları yapay zeka teknolojisiyle ortadan kaldırmayı planlıyor. Yeni uygulamanın kabul edilmesi durumunda ofsayt çizgisinin konumlandırılması, yapay zeka ile yapılacak.

6 Falcao: Kadıköy'de Fenerbahçe'ye gol atacağım Galatasaray'da sakatlığı geçen Falcao, Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek. Kolombiyalı yıldız, kulüp çalışanları ve tesis personeline Kadıköy'de gol atacağının sözünü verdi.

7 Galatasaray-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında ilk maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, Alanyaspor karşısına çıkıyor.

8 Sumudica: Türk hakemleri saçlarımı beyazlattı Gaziantep Futbol Kulübü'nün hocası Marius Sumudica, "Saçlarıma bakın, beyazladım. Kalbimde ne oluyorsa kafama yansıyor" diyerek isyanını dile getirdi.

9 Islam Slimani paylaşılamıyor Fenerbahçe'de büyük beklentilerle transfer edilen ancak hayal kırıklığı yaratan golcü oyuncu Islam Slimani, dünya devlerini peşine taktı.