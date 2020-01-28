Alexandru Maxim, Gaziantep FK'da

1 Falcao ve Saracchi'nin son durumu açıklandı Galatasaray'da Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin sağ uyluk arka adalesinde, orta derecede zorlanma tespit edildi.

2 AİHM: Tahkim Kurulu'nun yapısı değişmeli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM); Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun, "bağımsız ve tarafsız bir organ" olmadığı ve yapısının değiştirilmesi gerektiği yönünde bir karar aldı.

3 Fenerbahçe taraftarı Trabzonspor maçına alınmayacak Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına, rakip takımın seyircisinin alınmayacağı açıklandı.

4 Oğuzhan Özyakup Feyenoord'da Beşiktaş, milli futbolcu Oğuzhan Özyakup'u Hollanda ekibi Feyenoord'a kiraladı.

5 1. Lig'de hoca değiştirmeyen 3 takım kaldı Akhisarspor'un teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırmasıyla Altınordu, Ümraniyespor ve Keçiörengücü dışındaki takımlar, teknik heyet değişikliğine gitmiş oldu.

6 Beşiktaş TFF'ye resmen başvurdu Beşiktaş, Göztepe maçının tekrarlanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurusunu yaptı.

7 Fenerbahçe'nin sol bek transferinde son durum Milanlı sol bek Rodriguez'le anlaşan Fenerbahçe, harcama limitine takılmamak için Zajc ve Alper'i elden çıkarmaya çalışıyor.

8 Ersun Yanal, Pep'i örnek alıyor Fenerbahçe'nin deneyimli hocası Ersun Yanal'ın, Jailson'u stoper oynatma kararını Pep Guardiola'dan esinlenerek aldığı öğrenildi.

9 Süper Lig'de 19 hafta sonunda oluşan puan durumu Sivasspor'un Ç.Rizespor ile berabere kalması, rakiplerini iştahlandırdı. Galatasaray liderle arasındaki puan farkını 8'e indirirken, Fenerbahçe zirveye bir adım daha yaklaştı.