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Alexandru Maxim, Gaziantep FK'da

Gaziantep FK, Rumen oyuncu Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar kiraladı.

| Haber Merkezi
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Gaziantep FK, Rumen oyuncu Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Ayrıntılar gelecek...

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