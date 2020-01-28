Alexandru Maxim, Gaziantep FK'da

2AİHM: Tahkim Kurulu'nun yapısı değişmeli
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM); Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun, "bağımsız ve tarafsız bir organ" olmadığı ve yapısının değiştirilmesi gerektiği yönünde bir karar aldı.
51. Lig'de hoca değiştirmeyen 3 takım kaldı
Akhisarspor'un teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırmasıyla Altınordu, Ümraniyespor ve Keçiörengücü dışındaki takımlar, teknik heyet değişikliğine gitmiş oldu.
10AİHM: Tahkim Kurulu'nun yapısı değişmeli
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM); Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun, "bağımsız ve tarafsız bir organ" olmadığı ve yapısının değiştirilmesi gerektiği yönünde bir karar aldı.