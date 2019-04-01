VAR nedir, nasıl çalışır?

1 Feghouli'ye Alman ekibi talip oldu Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli için Alman ekibi Wolfsburg'un 10 milyon euroluk teklif yaptığı ifade edildi.

2 Alex'in Fenerbahçe'ye önerdiği forvet: Pedro Fenerbahçe için Brezilya'da futbolcu takip eden Alex de Souza'nın ilk önerdiği isim belli oldu. Sarı-lacivertliler, Fluminense forması giyen genç golcü Pedro'yu gündemine aldı.

3 Old Firm derbisinde Ryan Kent, Brown'a yumruk attı İskoçya Premiership 31. hafta mücadelesinde Celtic, Rangers'ı 2-1 yenerken, Rangerslı Kent rakibine yumruk attı.

4 Aboubakar, Beşiktaş'a dönmeye hazır 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Vincent Aboubakar, yeniden siyah-beyazlı ekibe dönmek istiyor.

5 Terim'in yeni Ozan olacak dediği 5 yetenek Ozan Kabak'a şans veren ve Stuttgart'a transfer olmasında büyük payı olan Fatih Terim, aynı taktikle 5 oyuncuyu daha parlatıp Avrupa'ya satmayı planlıyor.

6 Fabri'yi Fenerbahçe de istiyor Harun ve Volkan'ın performansından memnun kalmayan Fenerbahçe yönetimi, Fulham forması giyen Fabri'nin peşine düştü. İspanyol kaleciyi Beşiktaş da istiyor.

7 Olympiakos, Slimani'ye talip Fenerbahçe'nin sezon başında Leicester City'den kiraladığı Islam Slimani'ye Yunanistan ekibi Olympiakos talip oldu.

8 Pogba, Real Madrid'e gitmek istiyor İspanyol Marca gazetesi, Fransız yıldız Pogba'nın Real Madrid'e transfer olmak istediğini yazdı.

9 Galatasaray'da keyifler yerinde Galatasaray Yönetimi ibra edilmese de 31 Mart’a kadar ödenmesi gereken 75 milyon TL’yi yatırdı. Bu gelişmenin ardından Florya'da keyfiler yerine geldi.