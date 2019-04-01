Eski efsane futbolcularıyla iş birliği anlaşması yapan Fenerbahçe Kulübü, Alex, Deivid ve Luciano'nun önereceği futbolcuları bekliyordu. İlk hamle Alex'ten geldi.
Sarı-lacivertli yönetime Fluminenseli Pedro'yu öneren 41 yaşındaki futbol adamı, genç golünün çok yetenekli olduğunu ve alınması durumunda takıma büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Fluminense formasıyla 46 maça çıkan Pedro,15 gol atarken 2 de asist yaptı.
İşte 21 yaşındaki forvetin attığı goller:
Alex'in Fenerbahçe'ye önerdiği forvet: Pedro - İZLE