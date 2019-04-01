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Alex'in Fenerbahçe'ye önerdiği forvet: Pedro

Fenerbahçe için Brezilya'da futbolcu takip eden Alex de Souza'nın ilk önerdiği isim belli oldu. Sarı-lacivertliler, Fluminense forması giyen genç golcü Pedro'yu gündemine aldı.

Alex'in Fenerbahçe'ye önerdiği forvet: Pedro
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Eski efsane futbolcularıyla iş birliği anlaşması yapan Fenerbahçe Kulübü, Alex, Deivid ve Luciano'nun önereceği futbolcuları bekliyordu. İlk hamle Alex'ten geldi.

Sarı-lacivertli yönetime Fluminenseli Pedro'yu öneren 41 yaşındaki futbol adamı, genç golünün çok yetenekli olduğunu ve alınması durumunda takıma büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Fluminense formasıyla 46 maça çıkan Pedro,15 gol atarken 2 de asist yaptı.

İşte 21 yaşındaki forvetin attığı goller:

Alex'in Fenerbahçe'ye önerdiği forvet: Pedro - İZLE

Alex, Deivid ve Luciano Fenerbahçe'ye futbolcu bulacak haberi

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