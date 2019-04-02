Alex'in Fenerbahçe'ye önerdiği futbolcular

Sezon başında 11 transfer yapan Fenerbahçe, kadrosuna kattığı oyunculardan beklediği katkıyı alamadı. Yeni sezonda farklı bir yapılanmaya gidecek olan sarı-lacivertlilerde, eski kaptan Alex scoutluk yapacak.

Sporx'in haberine göre, resmi olarak göreve getirilmese de çalışmalarını sürdüren Brezilyalı eski futbolcu, Ersun Yanal'a 8 futbolculuk bir liste verdi.

ALTERNATİFLİ BİR LİSTE SUNDU

Alex'in deneyimli teknik adam Ersun Yanal'a önerdiği 8 futbolcu şöyle:

Lucas Verrissimo: Skrtel'in Parma ile anlaşmasından sonra hava hakimiyeti iyi bir stoper kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilerde, Lucas Verrissimo ismi ön plana çıktı. 23 yaşındaki stoper, 1.88 boyunda.

Fagner: Şener ve Isla'nın performansından memnun olmayan Ersun Yanal'a o bölge için Fagner tavsiyesi geldi. Alex'in gözdesi olan oyuncunun piyasa değeri 6 milyon euro. Brezilyalı oyuncu 4 sezondur Corinthians forması giyiyor.

Leo Duarte: Önümüzdeki sezon defansı sağlama almak isteyen Kanarya, Leo Duarte için nabız yoklayacak. Flamengo'nun genç stoperi 22 yaşında.

Liziero: Alex'in ısrarla altını çizdiği isim ise Liziero. Ön libero mevkisinde görev yapan futbolcunun en büyük artıları sol bek ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor olması. Avrupa'nın transfer pazarında adı sıklıkla geçen oyuncu için bir dizi görüşme gerçekleştirilecek.

Jean Mota: Fenerbahçe'de orta saha için Jean Mota'nın adı ön plana çıktı. 25 yaşındaki oyuncu Brezilya'da Sao Paulo forması giyiyor. Takımında 3 senedir top koşturan Brezilyalı için girişimler başlayacak.

Juan: Alex'in beğendiği isimler arasında yer alan Luan için tüm şartlar zorlanacak. 26 yaşında olan Luan, her iki ayağını da kullanabiliyor. Forvet arkası ve sol kanat mevkilerinde oynayan futbolcu için kiralık formülü devreye girecek.

Henrique: Hasan Ali'nin artan performansından memnun olan Ersun Yanal'ın milli oyuncuya alternatif olarak bir isim düşündüğü belirtildi. İsmail Köybaşı'yı gelecek sezonda kadrosunda düşünmeyen Kanarya, genç oyuncunun şartlarını masaya yatıracak. Brezilyalı futbolcu 24 yaşında.

Gustavo: Islam Slimani ile yollar kesin olarak ayrılacak. Son olarak Frey'in de üstünü çizen Ersun Yanal, bu bölgeye 2 transfer yapmak istediğini bildirdi. Kanarya, 1994 doğumlu santrfor Gustavo'yu gündeme aldı.