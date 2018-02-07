Alexis Sanchez 16 ay hapis cezası aldı

Vergi kaçırmakla suçlananlar listesine, Manchester United forması giyen Alexis Sanchez de girdi. Barcelona'da oynadığı dönemle ilgili yargılanan Sanchez, ağır cezaya çarptırıldı.

Bilindiği üzere Messi, Ronaldo ve Mourinho gibi önemli isimler de İspanya'da vergi kaçırmaktan dolayı hakim karşısına çıkmıştı.

16 AY HAPİS CEZASI VE 1 MİLYON EURO CEZA ALDI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona'da oynadığı dönemde Şilili futbolcunun vergi kaçırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sonucunda İspanyol vergi otoriteleri ve mahkemeyle anlaşmaya vardı.

Buna göre Alexis Sanchez'e ertelemeli 16 ay hapis cezasının yanı sıra 1 milyon euro para cezası verildi. Alexis Sanchez iki yol boyunca suç işlemezse hapis yatmayacak.