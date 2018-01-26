Arsenal'den Manchester United'a transfer olan Şilili yıldız Alexis Sanchez doping testinden kaçtı. Alexis Sanchez'in Arsenal'de doping testi yapılacağı gün, Manchester United ile görüşmek için Old Trafford'a gittiği belirtildi.

DOPİNG TESTİNDEN KAÇTI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Şilili yıldız, doping testi yapılacak isimler arasında yer almasına karşın antrenmana katılmadı. Arsenal'in de bu durumu, UEFA yetkililerine daha önceden bildirmemesi sebebiyle ceza alabileceği kaydedildi.

UEFA'nın Alexis Sanchez'in doping testinden kaçtığı gerekçesiyle soruşturma başlattığı ve hem oyuncunun hem Arsenal'in ceza alacağı ifade edildi.