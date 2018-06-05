Alex'ten Aziz Yıldırım paylaşımı

Sarı lacivertli kulüpte 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi sona erdi ve Ali Koç, Sarı-Lacivertlilerin yeni başkanı oldu.

ALZEX'TEN ESKİ BAŞKAN ANLAMLI MESAJ

Aziz Yıldırım dönemi denilince akla gelen ilk isimlerden Alex de Souza, Instagram hesabından flaş bir paylaşımda bulundu:

"Seçim sürecini uzaktan da olsa takip ettim. Bugün kulübümüzün yeni bir başkanı var. Aziz Yıldırım’la yaşadıklarımız geçmişte kaldı.Güzel olan anılarla kalmak her zaman en iyisi.Öğrendiklerim için teşekkür eder, kendisine hayatının yeni döneminde sağlık ve şans dilerim."