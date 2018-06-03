Alex'ten Fenerbahçe paylaşımı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Alex De Souza'dan 3 Haziran paylaşımı geldi. Sarı-lacivertli kulübe imza atmasının 14. yılı olması sebebiyle bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe'ye imza attığı günden çekilen bir fotoğrafı paylaşan Alex, altına da şu notu düştü:

3 KİŞİYE TEŞEKKÜRLERİMİ SUNARIM

"Burada 3 kişiye sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim. Hakan Bilal; beni Fenerbahçe'ye getirmek için verdiği çabalar için, Christoph Daum; bende ısrarcı olduğu ve yüksek seviyede oynamam için beni koruduğu için ve Luciaona'ya; beni gelmeye ikna ettiği ve adaptasyon sürecimde yardımları için. Geri kalanı tarihe yazıldı. Çok güzel bir tarihe."