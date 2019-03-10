Ali Adnan Amerika'ya transfer olan ilk Iraklı

Süper Lig'de Çaykur Rizespor forması giyerek adından söz ettiren ve ardından Serie A'nın yolunu tutan Iraklı sol bek Ali Adnan, MLS ekibi Vancouver Whitecaps'a transfer oldu.

Bonservisi Serie A takımı Udinese'de bulunan 25 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar Vancouver Whitecaps'ta kiralık forma giyecek.

Iraklı futbolcu, Amerika MLS'te oynayacak ilk Iraklı futbolcu olarak da tarihe geçti. Ali Adnan, 2013 yılında Irak'tan Çaykur Rizespor'a transfer olmuştu. Süper Lig'de 2 sezon top koşturan Adnan, ardından 2.20 milyon euroya Udinese'ye transfer olmuştu. Iraklı sol bek, geçen sezonu da kiralık olarak Atalanta'da geçirmişti.