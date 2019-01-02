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Ali Adnan Süper Lig'e dönüyor

Devre arasında sol bek transferi yapacak olan Göztepe, bir dönem Ç.Rizespor forması da giyen Udineseli Ali Adnan'ı kadrosuna katmak istiyor.

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Ali Adnan Süper Lig'e dönüyor

Ara transferde kadrosunu ciddi manada güçlendirmeyi planlayan İzmir temsilcisinde sol bek transferinin netleşmek üzere olduğu öğrenildi.

PSV Eindhoven forması giyen Bursasporlu eski oyuncu Aziz Behich, şua anda Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Udineseli Ali Adnan ve Celtic’ten Emilio Izaguirre’yi listesine alan Göztepe’nin Ali Adnan ismi üzerinde karar verdiği belirtildi.

Teknik direktör Kemal Özdeş’in Iraklı futbolcunun mutlaka alınması yönünde rapor verdiği ifade edilirken, kurmayların transferde ciddi adımlar attığı dile getirildi. Transferin birkaç güne kadar netlik kazanması bekleniyor.

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