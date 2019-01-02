Ali Adnan Süper Lig'e dönüyor

1 Şenol Güneş'in kampa götürmeyeceği 6 futbolcu Antalya'da kamp yapacak olan Beşiktaş'ta, Quaresma, Tolgay Arslan, Tolga Zengin, Gökhan Töre, Vagner Love ve Cyle Larin kadroya dahil edilmedi.

2 Fenerbahçe'ye Avusturyalı stoper Savunmaya takviye yapacak olan Fenerbahçe'de, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda alınacak ilk ismin Watford'un stoperi Prödl olduğu ifade edildi.

3 Fabregas Monaco yolunda Adı Fenerbahçe ile anılan Cesc Fabregas, tercihini Legue 1'den yana kullandı. Yıldız futbolcu, Thierry Henry'nin çalıştırdığı Monaco'yla anlaşmaya vardı.

4 Şenol Güneş'in son kararı Burak Yılmaz Beşiktaş yönetimiyle bir araya gelen Şenol Güneş, golcü transferi için tercihinin Burak Yılmaz'dan yana olduğunu söyledi.

5 Ozan ve Serdar takımda kalıyor Yönetimle görüşen Fatih Terim, Ozan Kabak'ın maaşına zam yapılarak takımda tutulmasını istedi. Terim ayrıca Serdar Aziz'i de affetme kararı aldı.

6 Tarık Çamdal'ın yeni yıl paylaşımı Galatasaray'da yıllardır kadro dışı olmasına rağmen takımdan ayrılmayan Tarık Çamdal, yeni yılı ailesiyle birlikte geçirdi.

7 Fenerbahçe'nin Emre Mor teklifi İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Celta Vigo forması giyen Emre Mor'u transfer etmek istediğini yazdı.

8 Euroleague’de Aralık ayının MVP’si belli oldu Fenerbahçe Beko’nun başarılı basketbolcusu Jan Vesely, THY Euroleague’de Aralık ayının MVP’si seçildi.

9 Gomis Galatasaray'a dönmek istiyor Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan ve bu sene Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis "sözleşmem sona erdiğinde umarım kısa bir süre için de olsa Galatasaray'a dönerim" dedi.