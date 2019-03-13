Ali Ahamada Norveç'e transfer oldu

Geçen sezon Kayserispor'un kalesini koruyan Fransız kaleci Ali Ahamada, sürpriz bir transfer gerçekleştirdi.

Kayserispor'a Fransa'nın Toulouse takımından gelen 27 yaşındaki kaleci, Norveç 2. Lig ekibi Kongsvinger'a transfer oldu. Ahamada, Instagram hesabından ''Bu kulüp bana tekrar oynamamı sağladı. O yüzden teşekkür etmek istiyorum. Arkamda durup bana inanan insanları mahçup etmeyeceğim. Yeni bir ülkeyi ve kültürü keşfetmeye hazırım. Tekrar işe dönüp en iyisini yapacağım.'' paylaşımında bulundu.

27 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda ''Kayserispor'a gelirken bana oynama sözü verilmişti. Çok da iyi maçlar çıkartıyordum. Hatta Türkiye'de en iyi kaleci bile seçiliyordum. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş beni transfer etmek istedi ama takımın başkanı teklifleri geri çevirdi. Türkiye'deki üç büyük takım seni istiyorsa iyi iş çıkarmışsın demektir. Bu tekliflerin gelmesini beklemiyordum bile.'' şeklinde konuşmuştu.