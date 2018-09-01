Ali Ay: Harun'u Galatasaray da istedi

Bursaspor Başkanı Ali Ay, kulübün yeni transferlerini basına tanıttığı Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki düzenlenen toplantıda, Fenerbahçe'ye giden Harun Tekin için de konuştu.

Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Harun Tekin'in özellikle bonservis bedelinin düşük olduğuna yönelik eleştirilere cevap veren Başkan Ay şunları söyledi:

"HARUN'U PARA İÇİN GÖNDERMEDİM"

"Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz ben Harun Tekin'i para için göndermedim. Burada benim en çok düşündüğüm kalecilerimiz Muhammed Şengezer, Okan Koçuk ve alttan da gelen Ataberk Dadakdeniz var. Bunlar da milli takım oyuncuları. Harun 30 yaşına gelmiş, artık Okan'ın da Muhammed'in de o kaleyi devralması lazımdı aksi takdirde ikisinden biri kiralık olarak gidecekti. Harun'un sözleşmesi avro bazındaydı, 2 yıllık daha sözleşmesi vardı. Sonra düşündük taşındık, çocukların önünü açmak için Harun'un gitmesinde karar kıldık ki zaten Harun da menajeriyle birlikte 2 aydır bu iş için çalışıyorduk. Öncelikle yurtdışını araştırdık."

"GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ"

"Herkes diyebilir ki Harun ucuz gitti, evet bence de ucuz gitti. Ama sanki 3 veren 4 veren 5 veren dünya kadar kulüp vardı onların içerisinden biz sadece bir tanesini seçtik. Hayır. Fenerbahçe talip oldu. Daha önce Galatasaray da talip olmuştu. Galatasaray, 500 bin avro kiralama bedeli verdi, ikinci sene de 500 bin avro kiralama bedeli ve satın alma opsiyonuyla konuşuldu ben telefonu nazikçe kapattım, teşekkür ettim. Olmaz dedim. Harun'un durumu böyle, bence kaptanımızdı uzun seneler bize hizmet etti kendisine teşekkür ettik, plaketini verdik ve gönderdik. Ben hem Muhammed'in hem Okan'ın en az Harun kadar başarılı olacaklarını düşünüyorum."