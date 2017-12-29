Ali Ay: Sow'a teklifimizi yaptık

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, ara transfer döneminde önceliklerinin, kadroya takviyeden çok takımdaki fazla oyuncuları göndermek olduğunu söyledi.

Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara transfer dönemi yaklaşırken yine birçok aslı olmayan haberin ve dedikodunun üretildiğini belirtti.

Bursaspor Kulübü olarak yüksek miktarlarda paralar ödeyerek transfer yapma imkanlarının bulunmadığını dile getiren Ay, "Bizim de önceliklerimiz var. Ara transfer döneminde önceliğimiz, elimizdeki fazla oyuncuları göndermek. Bunun için yoğun çaba harcıyoruz, görüşmeler yapıyoruz." dedi.

SOW'A TEKLİFİMİZİ YAPTIK

Ay, "Gündemimizde iki isim var. Bu oyuncular Moussa Sow ve Patrick Twumasi. Moussa Sow ve Twumasi için şartlarımızı sunduk, teklifimizi yaptık. Gelecek yanıta göre de hareket edeceğiz. Ancak daha önce de söylediğim gibi önceliğimiz eldeki fazla oyuncularla yollarımızı ayırmak. Onu gerçekleştirdikten sonra takıma katmayı planladığımız oyunculara yöneleceğiz. Şu an Sow ve Twumasi için gelecek yanıtları bekliyoruz" dedi.