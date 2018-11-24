Ali Dürüst istifa etti

Galatasaray ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yaşanan krizin ardından TFF Başkan Vekili Ali Dürüst görevinden ayrıldı.

FENERBAHÇE DERBİSİYLE BAŞLAYAN GERİLİM

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çıkan kavganın ardından TFF'nin verdiği cezalar G.Saray ile TFF arasında gerilime neden oldu.

Özellikle Fatih Terim'e verilen ağır cezalar sonrası Galatasaray cephesinden gelen açıklamalarla tartışmanın boyutu büyüdü.

Dün akşam oynanan Galatasaray-Konyaspor maçının son dakikalarında, Serdar Aziz'le Skubic arasındaki pozisyonunda çıkan penaltı kararı ve hakem Hüseyin Göçek'in pozisyonu VAR'dan izlememesi sarı-kırmızılı cephede büyük tepkilere neden oldu.

Başta sarı-kırmızılı taraftarlar olmak üzere tüm camianın Ali Dürüst'ün TFF'den istifa etmesi gerektiğini yüksek sesle dile getirmesinin ardından beklenen oldu. TFF Başkan Vekili Ali Dürüst tüm görevlerinden istifa etti.