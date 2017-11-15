Ali Dürüst: Lucescu'da tazminat maddesi bulunmuyor

Romanya ve Arnavutluk ile yapılan maçlarda alınan kötü sonuçların ardından Mircea Lucescu'nun A Milli Futbol Takımı'ndaki geleceği tartışma konusu olurken, AA muhabirine açıklamada bulunan Ali Dürüst, Rumen teknik adamla yola devam edeceklerini dile getirerek, "Lucescu'un gönderilmesi gündemimizde yok." dedi.

TAZMİNAT MADDESİ BULUNMUYOR

Alınan sonuçların kendilerini de üzdüğünü ancak hazırlık maçlarının genç oyuncuların durumunu görmek için fırsat olduğunu vurgulayan Dürüst, Lucescu'nun tazminatı konularının basına yansımasına değinerek, "Lucescu'nun sözleşmesinde tazminat maddesi bulunmuyor ama zaten yolları ayırmak gibi bir düşüncede de değiliz." diye konuştu.

BÖYLE BİR GÖRÜŞME OLMADI

TFF yetkilileri ile Lucescu'nun dün bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığı iddialarını yalanlayan Dürüst, "Böyle bir görüşme olmadı. Lucescu'nun çalışma ofisi zaten Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde. Kendisi orada kalıyor. Sürekli orada." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Dürüst, milli takım teknik heyetinin, özellikle alt liglerdeki gelecek vadeden oyucuların belirlenmesi için bir çalışma hazırladığını aktardı. Lucescu'nun bazı teknik adamlarla toplantı yapacağını açıklayan Dürüst, şunları kaydetti:

"TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki gelecek vadeden oyuncularla ilgili çalışmalar yapılacak. Lucescu, teknik direktörlerle bir toplantı gerçekleştirip, önümüzdeki günlerde yapacağımız uygulamalarla ilgili bilgi verecek. Kamuoyuyla da paylaşılacaktır. Genç yeteneklerin belirlenip, bir araya toplanıp, özel ilgilenilmesi planlanıyor. Bu konuda da teknik direktörler ve altyapı hocalarıyla çalışılacak."