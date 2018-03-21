Ali Dürüst: Milli formanın 300 liraya satılması normal

A Milli Takımımızın yeni formaları basına tanıtıldı. Formalar gerek tasarım gerekse fiyat olarak büyük eleştiriler aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst ise fiyat konusunda dünya standartlarını uyguladıklarını ifade etti.

"FİYATLAR DÜNYA STANDARTLARINDA"

Milli Takım formaları son yıllarda tasarımıyla fazlasıyla eleştiri alıyor. Dün resmi olarak basına tanıtılan yeni formalar da beğenilmedi, üstelik fiyatları da tartışma konusu oldu.

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TFF Başkanvekili Ali Dürüst ise TRTSpor'da yayınlanan Basın Tribünü isimli programda fiyatların fazla olmadığını vurgulayarak, "Bu formalar kulüp formalarıyla aynı seviyede. Brezilya forması neyse Türkiye forması da en az onun kadar değerlidir. Dolayısıyla dünya standartlarında formalarımız. Futbolumuzla, ülkemizle parlayan bir yıldızız. Formalarımız, kalite olarak dünya standartlarında olmalı." dedi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, "Kırmızı maç forması" - "Beyaz maç forması" 299.90 TL'den satışa çıktı.

Diğer ürünler içinden "Kırmızı stadyum forması" - "Beyaz stadyum forması" 189.90 TL'den, "Kırmızı taraftar forması" ise 129.90 TL'den satışa sunuldu.