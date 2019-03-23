Ali Ece: Oğuzhan psikolojik tedavi görüyor

Sezon başında oynadığı maçlarda ıslıklanan Oğuzhan Özyakup, son haftalarda teknik direktör Şenol Güneş tarafından kulübeye çekilmişti.

Eski performansını aratan ve uzun süredir ilk 11'de sahaya çıkamayan 26 yaşındaki yıldız futbolcunun psikolojik sorunlar yaşadığı ortaya çıktı.

DOKTORA GİTTİ, TEŞHİS KONULDU

Konuyla ilgili bilgi veren spor yazarı Ali Ece, "Şenol Güneş, Oğuzhan Özyakup konusunda gerçeği açıklamıyor ve iyi yapıyor. Bu gerçeği biz biliyoruz. Oğuzhan’ın çok ciddi bir psikolojik sorunu var. Bırakın futbol oynamayı hayata tutunmasını zorlaştıran bir sorun bu. Hepimizin başına gelebilecek ağır bir psikolojik rahatsızlık yaşıyor. Doktorlara gitti, teşhis konuldu. Kendi açıklamak isterse açıklar" şeklinde konuştu.