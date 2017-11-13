Ali Koç 1907 Derneği başkanlığını bıraktı

Fenerbahçe başkan adaylığı için çalışmalarını sürdüren Ali Koç, bu nedenle 1907 Fenerbahçe Derneği'nin başkanlığından istifa ettiğini açıklamıştı.

YENİ BAŞKAN RUŞEN KOÇ

Derneğin resmi internet sitesinden karar resmen duyuruldu. Koç'un görevine Ruşen Koç getirildi.

Dernekten yapılan açıklama şu şekilde:

Yönetim Kurulumuz; 2004 yılından bu yana Derneğimizde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Sayın Ali Y. Koç'un Mayıs 2018'de yapılması beklenen Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda “Başkan Adayı" olması nedeniyle, Derneğimizdeki görevinden istifa etme talebini beyan etmesi üzerine toplanmış, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın A.Ruşen Çetin oybirliği ile başkan seçilmiştir.

Bu kararın ardından, yönetim kurulumuzun yedek listesinde ilk sırada yer alan Sayın Hüseyin Çağatay Özdoğru, “Asil Üyeliğe" getirilmiştir.

1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Yönetim Kurulu Başkanı: Sayın A. Ruşen ÇETİN

Başkan Yardımcısı: Sayın M. Burhan KARAÇAM

Başkan Yardımcısı : Sayın N. Erol BİLECİK

Muhasip Üye : Sayın Gökhan AKÇA

Genel Sekreter : Sayın Rıfat PERAHYA

Ali Koç Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını açıkladı VİDEO