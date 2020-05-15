Ali Koç: 3 ayrı teknik adam ile görüşüyoruz

Fenerbahçe Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle bugün yapılması planlanan yüksek divan kurulu toplantısını video konferans yoluyla gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, toplantı ardından açıklamalarda bulundu.

''3 AYRI HOCAYLA GÖRÜŞÜYORUZ''

Teknik direktör arayışlarıyla ilgili olarak konuşan Ali Koç, 3 ayrı hocayla görüştüklerini söyledi.

Koç, ''Teknik direktör konusunda bir tanesi ile neredeyse anlaşmışken EURO 2020'nin bir sezon ertelenmesiyle ne yazık ki çalışmalarımızı erteledik. 3 ayrı hocayla görüşüyoruz. Yerli de var, yabancı da var. Türkiye'yi bilen, aç, cesur, 40-50 yaş arası bir teknik adam.'' dedi.

''OBRADOVİC'E SÖZLEŞME TEKLİFİMİZİ BİRKAÇ KEZ SUNDUK''

Basketbol takımıyla ilgili de konuşan Ali Koç, ''Obradovic'e birkaç kez sözleşme teklif ettik, sezon sonunda bakacağım dedi. Biz de ilerleyen günlerde kendisi ile konuşacağız. Obradovic kalmak isterse, Fenerbahçe'de kalır, burası onun evi." dedi.

''ARTIK ESKİ MAAŞLAR OLMAYACAK''

Pandemi nedeniyle de ekonomik anlamda bazı değişikliklerin ortaya çıkabileceğini söyleyen Başkan Koç, ''Artık eski maaşlar kesinlikle olmayacak. Bu sene bizim takımımızda 3 milyon euronun üzerinde maaş alan yok. Gelecek sene belki bu rakam 1,5 - 2 milyon euro olacak. Artık altyapı yatırımlarına ağırlık verilmesi gerekiyor. TFF'nin kulüplere ilk 11'de en az 2 futbolcu oynatma zorunluluğu getirmesi gerekiyor. Bu dönüşümü hızlandırmak ve teşvik etmek gerekiyor. Yerli piyasaya yönleniyoruz, yabancı futbolcuları bir süre erteleyeceğiz.'' şeklinde konuştu.

''ŞİMDİLİK YAKLAŞIMINA KATILIYORUM''

Süper Lig'in devam edek olmasıyla ilgili de konuşan Ali Koç, TFF'nin 'şimdilik' yaklaşımına katıldığını söyledi.

Koç, ''Ligin başlangıcıyla ilgili TFF’nin 'şimdilik' yaklaşımına katılıyorum. Ligler başlayacak dedikçe koronavirüs hadiseleri geliyor. Her türlü sonuca hazırlıklı olmamız lazım demiştim. En önemli olan insan sağlığı, bunu vurguladık. Her karara hazırız dedik. Adının bugün konmasını söylüyoruz, 3 aşağı 5 yukarı neler olacağı ortada.'' dedi.

''FARKLI BİR SENARYOYA KARŞIYIZ''

Liglerin takvime göre oynatılması gerektiğine vurgu yapan Koç, ''Bütün takımlar en az haftada 1 test olmak durumunda. Bilgilerimize göre bazı takımlar test yapmadan idmana başladılar. Lig oynanacaksa aynı takvime göre oynanmalıdır, lütfen farklı senaryo diretmeyin. Buna karşıyız.'' ifadelerini kullandı.