Ali Koç 3 Temmuz sorusuna tepki gösterdi

Fenerbahçe Kulübü, yeni teknik direktörü Ersun Yanal için imza töreni düzenledi. Bir gazetecinin sorusu basın toplantısına damga vururken, Başkan Ali Koç'u da kızdırdı.

3 TEMMUZ SORUSU KOÇ'U KIZDIRDI

Bir muhabirin, daha önce Trabzonspor'da görev yapan ve geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye transfer olan kaleci antrenörü Alper Boğuşlu'yu kastederek, "3 Temmuz kırmızı çizgimizdir dediniz. 2010-11 şampiyonu Trabzonspor diyen birini neden işe aldınız" şeklindeki sorusuna, "Çok saçma bir soru geçelim bu soruyu" diyerek cevap verdi.

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Ersun Yanal ise kendisine sorulan 3 Temmuız sorusunu, "2010-11 sezonu şampiyonu Fenerbahçe'dir. Bunu her röportajımda söyledim. Bu konuyu bir daha açmamak üzere kapatalım, bunun yeri burası da değil." şeklinde cevapladı.