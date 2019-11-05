Ali Koç, 5 ay önce 'kurgu var' demişti

Fenerbahçe, Süper Lig'de kendileri lehine bir düzen kurulduğu ve şampiyon yapılacaklarına dair ifadeler kullananlar hakkında resmi sitesi aracılığıyla bir açıklama yayınladı.

"F.BAHÇE KURGU VAR DİYENLERİ ŞİKAYET EDİYOR"

"Operasyon Fenerbahçe'ye yapılıyor." denilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Spor medyasında görev yapan bazı yorumcular ve medya mensuplarının sezonun ilk haftası itibarıyla başlattıkları, 10. hafta itibarıyla ise artık başka bir boyuta getirdikleri 'Ligde operasyon var, kurgu var, örgüt var' şeklindeki söylem, açıklama ve iftiralarının, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna göre açıkça suç teşkil ettiği ortadadır.

Türk futbolunu çok ciddi bir kaosa sürükleyebilecek ilgili söylemler hakkında, Türk futbolunu yöneten TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ile Türk sporunun aydınlık yarınları için çok önemli bir yer teşkil eden Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli savcılarını göreve davet ediyoruz."

Ali Koç: Kurgulanmış bir düzen var

KOÇ, GEÇEN SEZON KURGU DEMİŞTİ

Fenerbahçe'nin bu sert açıklaması, Ali Koç'un 5 ay önceki sözlerini akıllara getirdi.

Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunu ilan ettiği Başakşehir maçından 2 gün sonra Kulüpler Birliği'nin iftarına katılan Koç, ligde kurgulanmış bir düzen olduğunu ifade etmişti.

"Kimin sesi çok çıkıyorsa, işler onun lehine gelişiyor." diyen Ali Koç, "Biz böyle bir düzen istemiyoruz. Hakem hataları konuşuluyor, sezon sonunda daha çok konuşulmaya başlandı. Bize göre kurgulanmış biz düzen var burada. Ne yazık ki böyle söylüyorum çünkü teknolojinin bu kadar geliştiği, bu kadar kullanıldığı, VAR sistemin olduğu yerde bunların olması normal değil." ifadelerini kullanmıştı.