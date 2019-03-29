Ali Koç: 65 milyon euro lazım

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından düzenlenen basın yemeğinde konuşan Ali Koç, "FENER OL" kampanyasının orta vadeli hedefler açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

Koç, Finansal Fair Play (FFP) konusuyla ilgili Türk takımlarının sıkıntısı olduğunu söyledi.

Koç, FFP'nin sadece Türkiye'ye değil, Avrupa'daki birçok ülkeye uygulandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun asıl amacı finansal sıkıntıda olan kulüpleri, finansal yapılarını doğru istikamete çevirebilmek. Bununla beraber ikinci bir konu da var. Çok zengin kulüpleri, çok büyük paralar ödeyerek haksız rekabet yapmamasını sağlamak. Fenerbahçe Spor Kulübü, FFP konusuyla ilgili 3 yıllık bir anlaşma yaptı. Yaptığı bu anlaşmaya göre, denk bütçe denen bir durum söz konusu... 3 senenin sonunda, bu 31 Mayıs itibarıyla olacak, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne müsaade edilen rakam eksi 30 milyon."

65 MİLYON EURO LAZIM

"Yani 3 senenin sonunda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün gelir-gider dengesine bakıldığında eksi 30 milyon veya altında kaldığı zaman bu anlaşmaya uyulmuş olacak. Şu an eksi 95 milyon rakamındayız. Yani 31 Mayıs'a kadar 60-65 milyon euro gelir yaratamadığımız takdirde FFP konusunda Avrupa'ya gitme sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Bu ne demek? Avrupa Kupası'na, Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak söz konusu. Dolayısıyla bizim hedeflediğimiz, başarı için önemli bulduğumuz 4 ayaklı planın en önemli ayaklarından birinin etkileniyor olması demek."