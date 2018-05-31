Ali Koç: Adaylık kararım aptalca olabilir

Fenerbahçe'de işlerin kötü gitmesiyle taraftarların kendisine teveccühlerinin arttığını dile getiren Ali Koç, "Belki bütün bunlara rağmen kovulacağım ama kendimi borçlu hissediyorum" dedi.

"FENERBAHÇE BÖYLE GİDEMEZ"

Haber Türk'te konuşan Koç, "Bu işlere hiç bulaşmasaydım dediniz mi?" sorusuna, "Hayır demedim ama bu akıllıca bir iş değil." cevabını verdi.

Sadakat duygusunun yüksek olduğunu söyleyen Koç, "2006 yılında kızım doğmadan 8-10 saat evvel Denizli'de kaçan şampiyonluk vardı. Sonra başkanımız beni aradı, yönetime girdim. 6 sene. 3 Temmuz çok zordu, Allah kimseye yaşatmasın. Fenerbahçe'de işler kötü gittikçe taraftarın bana teveccühü arttı. Fenerbahçe böyle gidemez, dedim." ifadelerini kullandı.

"VERDİĞİM EN APTALCA KARAR"

Tek endişesinin seçimi kazandıktan sonra nasıl layık olacağı konusunda olduğunu belirten Ali Koç, "Bu değişimi benden başka yapabilecek biri ortaya çıkmayabilirdi. Belki huzurum bozulacak. Belki yaşlanma sürecim hızlanacak. Belki maddi açıdan fedakarlık edeceğim. Belki bütün bunlara rağmen kovulacağım. Hayatımda verdiğim en aptalca karar olabilir. Artık ok yaydan çıktı. Ama diğer taraftan da kendimi borçlu hissediyorum. Sonuna kadar devam edeceğim. Kazanıp kazanmamak gibi bir endişem yok. Asıl endişem kazandıktan sonra nasıl layık olacağım konusunda." dedi.