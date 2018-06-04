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Ali Koç, Alaattin Metin'i kovdu

Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından, FB TV'de görevine son verilen ilk isim Alaattin Metin oldu. Metin, ''Günaydın Fenerbahçe'' programında yorumculuk yapıyordu.

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Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi resmen başladı...

Fenerbahçe'de tarihi kongre sonrası oylarda büyük üstünlük sağlayarak Başkan seçilen Ali Koç'un gelmesinin ardından ilk kesik Alaattin Metin'e geldi.

Akşam gazetesi yazarlarından ve Fenerbahçe TV yorumcusu Alaattin Metin, sarı-lacivertli kulübün kanalında yayınlanan ''Günaydın Fenerbahçe'' programında yorumculuk yapıyordu.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un Başkan seçilmesinin ardından Metin, ekran karşısında görülmedi.

TARATARLARI SUÇLAMIŞTI

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım'a yakınlığı ile bilinen yazar Alaattin Metin, sezon boyunca taraftara karşı yaptığı suçlamalar ile tepki çekmiş, sosyal medyada protesto edilmişti.

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