Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Haber Global'de yayınlanan Kontra programına açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"Altyapıda eskiden çok hata yapılmış. Altyapıyı oturtsam her sene Şampiyonlar Ligi'ne gidip faiz yükünden de kurtulursa işler rayına girer. Dereağzı'nda yemekhanede çalışan adamın 14 yaşındaki oğlu Porto'da oynuyormuş, halası çocuklar gitmiş oraya. Maaş vermiyorlarmış. Ev kirası ve yemek. Onlarca oyuncuyu 'Ya tutarsa' diye alıyorlarmış. Burnumuzun dibindeki çocuğu alıp götürüyorlar."

REYES VE SLIMANI'Yİ NEREDEN BİLEBİLİRDİM?

"Reyes transferinden ben de utanıyorum. Ama nereden bilebilirdim. 20 yaşında Meksika Milli Takımı'nın kaptanı. Slimani geldiğinde 'En iyi santrfor' dediler. Böyle olacağını nereden bilebilirdim?"

Ali Koç: Allah bu kötü günleri bir daha göstermesin - İZLE

KÖTÜ BAŞKANLIK YAPTIM

"Bu sene kötü başkanlık yaptı diyebilirsiniz. Bu sene bir bitsin... Ben bu sene kötü başkanlık ettim ama ciğerİ üç para etmez televizyon yorumcularının ağzına sakız etmem kendimi."

ALLAH BİR DAHA GÖSTERMESİN

Köln Fenerbahçeliler Derneğinin düzenlediği ve Fenerbahçe Yurtdışı Dernekleri temsilcilerinin katıldığı 22. Yıl Balosu'nda da konuşan Koç, "Biz hem Osmanlı döneminde hem cumhuriyet döneminde hem de 21. yüzyılda pek çok sıkıntılar yaşamıştır Fenerbahçe. Ama her zaman bunları aşmayı bilmiştir, her zaman örnek olmuştur. Allah bize bu kötü günleri bir daha göstermesin" dedi.